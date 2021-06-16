«Ростов» отрицает, что Обухов был дисквалифицирован

«Ростов» не получал официальных документов от ФИФА о дисквалификации форварда Владимира Обухова.

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, что Обухов не был дисквалифицирован ФИФА за применение допинга, потому что в «Ростов» не поступали никакие официальные документы относительно этого инцидента. Об этом юрист сказал для «Спорт-Экспресса». Также своим мнением поделился и руководитель пресс-службы ростовской команды Денис Штанько, который подтвердил слова Зайцева.

Ранее вечером 16 июня прошла информация, что «Ростов» расторгнет контракт с Обуховым из-за дисквалификации на полгода.