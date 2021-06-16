«Вольфсбург» выкупил Филиппа у «Динамо»

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16 Июня 2021, 15:45,
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«Вольфсбург» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у московского «Динамо» нападающего Максимилиана Филиппа. 27-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025.
Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, «Вольфсбург» заплатит «Динамо» за полноценный трансфер Филиппа 7 миллионов евро.
Напомним, Максимилиан Филипп перебрался из «Динамо» в «Вольфсбург» на правах аренды в начале октября прошлого года. С тех пор нападающий провёл за «волков» 26 матчей, в которых ему удалось забить 6 голов и отдать 2 голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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