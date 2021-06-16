Названа причина увольнения Олича

Ивица Олич так и не смог зарекомендовать себя на тренерском мостике ЦСКА. Хорватский специалист принял команду в марте, а перед началом летних сборов внезапно ушёл из клуба. Об уходе Олича было объявлено во вторник вечером. Тренер заявил «Евро-Футболу», что его уход не связан со сборной Хорватии.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», одной из причин расставания ЦСКА с тренером стало желание клуба включить в тренерский штаб Григория Бабаяна. Это не понравилось Оличу, ведь он хотел назначить одним из своих ассистентов Элвера Рахимича.

Стоит напомнить, что минувший чемпионат России ЦСКА завершил только на шестой позиции в турнирной таблице. Как следствие, впервые за 20 лет «армейцы» не будут представлять Россию в еврокубках.