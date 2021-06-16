Дюков рассказал, когда может измениться формат РПЛ

|
16 Июня 2021, 13:15,
|
|
Футбольный функционер Александр Дюков, который занимает пост президента РФС, высказался о возможном изменении формата проведения чемпионата России.
«Одна из задач - проработка вариантов новых форматов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Работа ведется. Изменения формата возможны только с сезона-2022/23», - приводит слова главы РФС Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что формат проведения Премьер-лиги может быть изменен, а количество участников уменьшено до 12.
Рассматриваются два варианта развития событий. Первый - проведение чемпионата в два круга, а затем деление на две группы по шесть команд. Второй - два круга и деление команд на две группы: восемь и четыре клуба. Топ-8 будет претендовать на чемпионство и еврокубки, а оставшиеся команды поборются за выживание.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РПЛ, Александр Дюков
Оставьте вообще одну команду-Зенит.) Автоматически,без игр,чемпионство и кубок.) Чего тужиться-то?)
А кому тогда в ЛЕ и в лиге конференций играть?)
Дублю Зенита.))