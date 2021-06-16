Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Александр Кержаков возглавит клуб РПЛ

16 Июня 2021, 13:06,

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков, который начал тренерскую карьеру, провел успешные переговоры с «Нижним Новгородом».

Как сообщает посредством «Телеграма» инсайдер Нобель Арустамян, стороны договорились об условиях личного трудового договора. Ожидается, что в четверг, 17 июня, Кержаков поставит подпись под договором.

Предыдущим местом работы Александра была «Томь». По окончании сезона-2020/2021 у тренера истек контракт с томским коллективом.

По итогам минувшего сезона «Нижний Новгород» вышел из ФНЛ в Премьер-лигу.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кержаков, Нижний Новгород
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
nadezhda
16 Июня 2021, 13:50

Как он умудрился "попасть"?

0
kalibr
16 Июня 2021, 13:21

А тренер, который НН вывел в РПЛ?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
15.06.2021 Франция – Германия. Автогол Матса Хуммельса. ЕВРО-2020
15.06.2021 Франция – Германия. Автогол Матса Хуммельса. ЕВРО-2020
1 1
15.06.2021 Венгрия – Португалия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
15.06.2021 Венгрия – Португалия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
1 1
«Голевой сезон. 20/21»: «Спартак»
«Голевой сезон. 20/21»: «Спартак»
1 1
14.06.2021 Испания – Швеция. Мората не забивает из убойной позиции. ЕВРО-2020
14.06.2021 Испания – Швеция. Мората не забивает из убойной позиции. ЕВРО-2020
1 1
14.06.2020 Польша - Словакия. Гол Милана Шкриньяра. ЕВРО-2020
14.06.2020 Польша - Словакия. Гол Милана Шкриньяра. ЕВРО-2020
1 1
14.06.2020 Шотландия - Чехия. Патрик Шик забивает с центра поля! ЕВРО-2020
14.06.2020 Шотландия - Чехия. Патрик Шик забивает с центра поля! ЕВРО-2020
1 13
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей