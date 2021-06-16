Александр Кержаков возглавит клуб РПЛ

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков, который начал тренерскую карьеру, провел успешные переговоры с «Нижним Новгородом».

Как сообщает посредством «Телеграма» инсайдер Нобель Арустамян, стороны договорились об условиях личного трудового договора. Ожидается, что в четверг, 17 июня, Кержаков поставит подпись под договором.

Предыдущим местом работы Александра была «Томь». По окончании сезона-2020/2021 у тренера истек контракт с томским коллективом.

По итогам минувшего сезона «Нижний Новгород» вышел из ФНЛ в Премьер-лигу.