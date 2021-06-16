Уткин: «Отставка Олича - не исправление ошибки, а её углубление»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором, поделился мнением об отставке хорвата Ивицы Олича с поста наставника московского ЦСКА.

«Отставка Олича - не исправление ошибки, а ее углубление. Еще одно резкое движение, ставящее под удар подготовку к новому сезону. Бедный ЦСКА», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Олич провел у руля «армейского» клуба всего несколько месяцев. Под его руководством столичный коллектив занял шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее бывший игрок ЦСКА Роман Широков назвал идеальную кандидатуру на пост рулевого команды. По его мнению, этот пост должен занять Сергей Овчинников.