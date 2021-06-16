Широков назвал идеального кандидата на пост главного тренера ЦСКА

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением об отставке хорватского специалиста Ивицы Олича с поста наставника московского ЦСКА и предложил кандидатуру идеального преемника.

«Нужно искать хорошего тренера. Можно рассмотреть Овчинникова. Это идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать», - приводит слова Широкова издание Sport24.

Олич занимал пост главного тренера «армейцев» с марта текущего года. Под руководством хорвата московский коллектив финишировал на шестой строчке в Премьер-лиги, оставшись без еврокубков.