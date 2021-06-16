Костылев: Оличу не хватало хватки, чтобы за себя постоять и потребовать то, что нужно для команды

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение об увольнении главного тренера команды Ивицы Олича.

- Как вы восприняли новость о том, что Олич покидает ЦСКА?

- Олича изначально надо было брать не в конце сезона, а перед началом, чтобы он провел с командой сборы, ознакомился с командой, решил, кого надо покупать. А так винить его во всех грехах нельзя. Нормальный парень был, толковый. Другое дело, что, возможно, ему не хватало хватки, чтобы за себя постоять и потребовать то, что нужно для команды. А он, видимо, соглашался со всем. В том числе, с трансферными делами. Мне показалось, что он не совсем нормально себя ведет в этом плане.

- Почему именно сейчас его уволили, прямо перед началом сборов?

- Зачем его вообще было приглашать на два месяца? Это просто смешно. За два месяца человек ничего не сделает, не решит. Какой бы выдающийся тренер он не был. Может, только настроение в команде улучшит шутками-прибаутками.

- Уход Олича связан исключительно с результатами команды, на ваш взгляд?

- Руководители поняли, что он не знает многие вопросы и просто плавает.

- Называют разные причины увольнения Олича, но есть версия, что у него был конфликт с руководством, и частности с Бабаевым, из-за того, что его не отпустили работать со сборной Хорватии на Евро, хотя такие договоренности были. Как думаете, такое могло быть?

- Думаю, да.

- Чем вам запомнилась работа Олича в ЦСКА?

- Да ничем. Он привез своих ребят, которые тоже не в курсе дела. Ну, это несерьезно для такого клуба, как ЦСКА.

- Кто теперь должен возглавить ЦСКА?

- Надо своих приглашать и терпеть. Даже у опытных тренеров не всегда получается сразу выправить положение. А руководители привыкли, что назначили специалиста и сразу пошло дело.

- Писали, что «армейцы» могут попробовать уговорить прийти Владимира Федотова из «Сочи». Как вам такой кандидат?

- Я его близко не знаю, но он себя показывает. Хотя одно дело работать в командах второго эшелона, где нет высоких задач. Там другие футболисты. Но бывают и удачные случаи.

- Сейчас и.о. назначен Алексей Березуцкий. Может его стоит оставить главным тренером?

- Мне кажется, в тренерском плане лучше получится у Василия Березуцкого.

- Почему?

- Я знаю братьев. Лёше нужно быть побойчее. Они оба замечательные люди, но Василий немного пошустрее, погибче и поактивнее. Это важно для тренера.

- А если вернуть Слуцкого?

- Не думаю, что это реально. Это грамотный специалист, который умеет поговорить. Он натаскался сейчас. У него появилась уверенность.

- А как вы отнеслись бы к приходу иностранца?

- Да нет. Пора уже обратить внимание на своих. Вы видите, как играет сборная России? Футболистов нет. Иностранные тренеры смотрят на Запад, покупают легионеров. Сколько можно учиться на своих ошибках? Надо своих брать. У нас сейчас около ста тренеров без работы сидят. Это позор для нашей страны. И никто за это не отвечает. А везут непонятно кого. Хватит уже валять дурака. Пора серьезно задуматься. Нельзя в таких вопросах надеяться на удачу. Своих людей надо привлекать.

Елена Григорьевская