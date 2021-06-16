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Осинькин: «Костяк «Крыльев» у нас должен был остаться»

16 Июня 2021, 10:25,

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на клубном канале в YouTube рассказал о старте сборов в Сербии.

- Команда вышла из отпуска. Вам, наверное, вообще не удалось отдохнуть? Как вы провели время?

- Не важно, как мы провели время. Главное, чтобы футболисты наши отдохнули и перезагрузились после такого сложного сезона, потому что сейчас у нас будут задачи другого уровня. Для того, чтобы их выполнить и решить, мы должны быть свежими, сильными. Надеюсь, что ребята смогли и отдохнуть, и перезагрузиться.

- Почти все лидеры на месте. Ушли только Голенков, Гацкан, Комбаров. Еще какие-то потери у вас будут?

- Надеюсь, что нет. В принципе, основной задачей на межсезонье было, чтобы не было большого количества потерь, чтобы мы сохранили команду. Может быть, только в какой-то мере точечно смогли усилиться.  Такая работа ведется, но самое главное, что по футболистам практически все должно быть решено. Костяк команды у нас должен был остаться.

- У Рикарду Алвеша закончился контракт. Ему клуб сделал новое предложение. Какая сейчас ситуация с ним?

- Такие моменты по предложениям, немножко трудно комментировать. Давайте дождемся уже как будет развиваться ситуация. Хочу  сказать, что нам в любом случае нужно усиление, мы хотим усиливаться.

- Сбор не совсем обычный и поделен на два этапа. Какие его задачи, какие планы?

- Из-за того, что у нас такое ковидное время, мы не можем со сборов назад возвращаться. Мы сделаем выходные здесь, и сборы чуть-чуть более короткими отрезками мы здесь будем проводить. Думаю, что самое главное сейчас, что здесь все есть для хорошей работы.  Нам нужно провести здесь работу такую, заложить фундамент, которого уже  у нас потом хватит на весь сезон.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин
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