Арустамян назвал причины отставки Олича

Журналист Нобель Арустамян отреагировал на отставку хорватского специалиста Ивицы Олича с поста наставника московского ЦСКА.

«Олич покидает ЦСКА. Причина - результаты, травмы и нарушение коммуникаций. Клуб признает, что решение назначить Олича было импульсивным», - гласит сообщение Арустамяна в телеграм-канале.

Напомним, что хорватский специалист занял пост наставника «армейского» клуба в конце марта, сменив у руля команды Виктора Ганчаренко. Под руководством Олича московский коллектив занял лишь шестое место в Премьер-лиге и впервые за долгое время не смог выйти в еврокубки.