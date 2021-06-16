Ларссон: «С Тедеско и его штабом я вышел на новый уровень»

Шведский форвард Джордан Ларссон высказался о своей победе в номинации лучшему футболисту сезона-2020/2021 по версии фанатов московского «Спартака».

«Для меня большая честь играть в таком большом клубе. Хочу сказать спасибо Доменико Тедеско и его штабу. С ними я вышел на новый уровень», - передает слова футболиста пресс-служба московского клуба.

В минувшем сезоне чемпионата России Джордан провел 19 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять результативных передач. Вместе с «красно-белыми» швед стал вице-чемпионом Премьер-лиги. Контракт форварда с москвичами рассчитан до лета 2023 года.