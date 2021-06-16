Дмитрий Кузнецов - об увольнении Олича: «Просто одуреть можно»

Бывший футболист ЦСКА негативно отнёсся к увольнению с поста главного тренера армейцев Ивицы Олича.

По словам 55-летнего экс-футболиста, Олича не нужно было изначально назначать на такую должность. Кузнецов заявил, что от подобных решений руководства можно одуреть. Также ветеран российского футбола не видит за счёт чего ЦСКА сможет провести следующий сезон успешно. О переменах в родном клубе Кузнецов рассказал в интервью Metaratings.ru.

ЦСКА был первым профессиональным клубом Дмитрия Кузнецова, за который он отыграл более 250 матчей. Также Кузнецов отличился за границей, поиграв в «Эспаньоле», «Алавесе», «Осасуне» и «Лериде».