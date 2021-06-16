Андронов: «ЦСКА должен вернуть Газзаева, а не Игнашевича»

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16 Июня 2021, 00:54,
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Футбольный комментатор Алексей Андронов считает, что единственным верным решением для ЦСКА станет приглашение на пост главного тренера Валерия Газзаева.
15 июня стало известно о том, что Ивица Олич покидает расположение московского клуба, а его место временно займёт Алексей Березуцкий.
Андронов высказался в своём телеграм-канале, что ЦСКА должен вернуть Валерия Газзаева, который ранее возглавлял команду. Однако Андронов отдаёт себе отчёт в том, что этого не случится. Также комментатор резко противится возвращению в коллектив Сергею Игнашевича.
Вместе с ЦСКА Газзаев становился трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Главным трофеем в карьере Газзаева является победа в Кубке УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Валерий Газзаев, Сергей Игнашевич, Алексей Андронов