Андронов: «ЦСКА должен вернуть Газзаева, а не Игнашевича»

Футбольный комментатор Алексей Андронов считает, что единственным верным решением для ЦСКА станет приглашение на пост главного тренера Валерия Газзаева.

15 июня стало известно о том, что Ивица Олич покидает расположение московского клуба, а его место временно займёт Алексей Березуцкий.

Андронов высказался в своём телеграм-канале, что ЦСКА должен вернуть Валерия Газзаева, который ранее возглавлял команду. Однако Андронов отдаёт себе отчёт в том, что этого не случится. Также комментатор резко противится возвращению в коллектив Сергею Игнашевича.

Вместе с ЦСКА Газзаев становился трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Главным трофеем в карьере Газзаева является победа в Кубке УЕФА.