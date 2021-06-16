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Сабитов: «Олич не пошёл против своего «Я»

16 Июня 2021, 08:30,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА.

- Олич, видимо, ушёл сам не от хорошей жизни. Комментируя отставку, он сказал, что у него и у руководства клуба разные взгляды на развитие команды. На сегодняшний момент у Олича оказалась своя точка зрения, и он её в таком ракурсе отстоял. Он не пошёл против своего «Я», не пошёл на поводу у руководства ЦСКА и решил остановить контракт с клубом. Это если причина действительно в разных взглядах с руководством. Наверное, так и есть, иначе какой ему был смысл уходить из команды?

С другой стороны, назначение Олича два месяца назад со стороны ЦСКА было непонятно. У «армейцев» серьёзный и амбициозный клуб, который хочет что-то выигрывать не только в России, но и в Европе, а Олич не имел опыта работы главным тренером. 

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России, Ивица Олич, Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
16 Июня 2021, 10:30

Странно это всё очень! Быстро розовые очки с головы слетели? Или посмотрели на одну тренировку Олича?)) А так назначение изначально было фан-бойское, как Пирло в Ювентус.

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