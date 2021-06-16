Сабитов: «Олич не пошёл против своего «Я»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА.

- Олич, видимо, ушёл сам не от хорошей жизни. Комментируя отставку, он сказал, что у него и у руководства клуба разные взгляды на развитие команды. На сегодняшний момент у Олича оказалась своя точка зрения, и он её в таком ракурсе отстоял. Он не пошёл против своего «Я», не пошёл на поводу у руководства ЦСКА и решил остановить контракт с клубом. Это если причина действительно в разных взглядах с руководством. Наверное, так и есть, иначе какой ему был смысл уходить из команды?

С другой стороны, назначение Олича два месяца назад со стороны ЦСКА было непонятно. У «армейцев» серьёзный и амбициозный клуб, который хочет что-то выигрывать не только в России, но и в Европе, а Олич не имел опыта работы главным тренером.