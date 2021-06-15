Ярошик: «ЦСКА принимает решения на эмоциях»

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на увольнение с поста главного тренера «армейцев» Ивицы Олича.

Ярошик признался, что его шокировало решение руководства ЦСКА. По мнению экс-футболиста, нельзя назвать назначение Олича провальным, однако менеджмент клуба принимает решения на эмоциях, чего раньше не было замечено за «красно-синими».

В комментарии для Sport24 Ярошик призвал ЦСКА разобраться в себе и понять, что клуб хочет сам от себя и от футболистов. Чешский полузащитник считает, что команде сейчас очень тяжело из-за отсутствия положительного результата.