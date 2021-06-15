«Спасибо за сезон, легенда»: «Спартак» попрощался с Оличем

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15 Июня 2021, 23:29,
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Московский «Спартак» опубликовал пост в «Твиттере», в котором прощается с Ивицей Оличем.
«Красно-белые» напомнили о матче 25 апреля, когда «Спартак» выиграл у ЦСКА со счётом 1:0. На видео герой фильма «Очень страшное кино» убегает из кадра, когда ему показывают забитый мяч Джорданом Ларссоном.
Пресс-служба «Спартака» добавила, что уже не представляет новый сезон без Ивицы Олича. Также хорватского специалиста назвали легендой и поблагодарили за концовку предыдущего года в стане «армейцев».
Вместе с ЦСКА Олич вылетел из Кубка России и не пробился с командой в еврокубки. Уже бывший главный тренер «красно-синего» клуба не считает, что его увольнение связано с работой в сборной Хорватии.
Не представляем наши дерби без Ивицы Олича.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 15, 2021
Спасибо за сезон, легенда. pic.twitter.com/G9Gyhhz6Hg
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Ивица Олич