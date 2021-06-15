Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича

Ивица Олич не проработал в ЦСКА и трёх месяцев. Армейцы приняли решение расстаться с хорватским специалистом раньше срока. Рассказываем, почему это решение правильное и своевременное.

Когда в марте 2021 года ЦСКА представлял Ивицу Олича главным тренером команды, недоумевали даже самые ярые фанаты «красно-синих». Да, Олич – легенда клуба, но при этом его суммарный тренерский опыт был чуть больше нуля.

Вполне ожидаемо ЦСКА провалил концовку сезона, не сумев впервые за двадцать лет пробиться в еврокубки, заняв шестую позицию. Понятно, что винить в этом только Олича странно, но факт остаётся фактом – именно при Ивице ЦСКА установил своё печальное «достижение».

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

История с отставкой Виктора Ганчаренко во многом уникальна. Примерно полгода, а то и больше почти все спортивные СМИ писали о том, что белорус вот-вот покинет стан армейцев. Время шло, ничего не менялось. И тут, в середине марта ЦСКА разродился сенсацией. Мало того, что Ганчаренко уволили, так ещё и пригласили Олича – абсолютного «ноунейма» с точки зрения тренерской работы.

Не исключено, что первые лица ЦСКА просто последовали моде, которая сейчас есть в европейском футболе. Андреа Пирло назначили главным тренером «Ювентуса», Фрэнку Лэмпарду доверили руководить «Челси». Примеров таких молодых тренеров – масса. Но почти все они плохо заканчивают. Собственно, как и Олич.

Уже по первым матчам ЦСКА стало понятно, что у Ивицы нет никакой тренерской мысли. Команда будто бы играет по наитию. Кто как умеет, так и играет. С такой тактикой можно победить условный «Тамбов», но рассчитывать на решение серьёзных задач крайне трудно.

Подлило масло в огонь и решение Олича на время Евро-2020 вернуться в тренерский штаб сборной Хорватии к Златко Даличу. ЦСКА уже через неделю начинает подготовку к новому сезону, а главный тренер всеми мыслями только со сборной Хорватии. Это неправильно и даже непрофессионально. Дальше тянуть с отставкой было нельзя.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

ЦСКА на своём официальном сайте заявил о том, что исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Алексей Березуцкий.

Любопытно, что именно Березуцкий был главной кандидатурой на смену Ганчаренко, но Гинер и Бабаев почему-то предпочли ему Олича. Были даже вполне реальные разговоры о том, что Алексей может и вовсе покинуть систему ЦСКА, но его удалось удержать.

Впрочем, нет никакой уверенности в том, что именно Алексей Березуцкий будет тренировать ЦСКА в новом сезоне. Да, Березуцкий не первый год в тренерском штабе ЦСКА, но и его самостоятельный опыт работы главным тренером ничуть не выше, чем у того же Олича.

Как пишут инсайдеры, одним из вероятных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА является наставник «Сочи» Владимир Федотов. Его считают одним из наиболее талантливых и тактически подкованных российских специалистов. Именно Федотов сумел «оживить» Антона Заболотного, который, к слову, вернулся в ЦСКА в это межсезонье.