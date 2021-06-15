Олич: «Мой уход из ЦСКА не связан со сборной Хорватии»

Уже бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по поводу разрыва контракта с «армейским» клубом.

- Это никак не связано со сборной Хорватии. Я сегодня прибыл в Москву и был готов завтра ехать на сборы... Так получилось. Повторюсь, это никак не связано со сборной Хорватии, - заявил Олич.

Напомним, что начинающий тренер по ходу прошлого сезона заменил в ЦСКА Виктора Ганчаренко. Под его руководством команда выиграла только четыре матча из девяти и осталась за бортом еврокубков. Также Ивица Олич помогал готовить игроков сборной Хорватии к Евро-2020, но руководство ЦСКА не разрешило ему остаться на турнире до конца.

Сергей Румянцев