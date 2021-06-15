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«Локомотив» интересуется Юрием Жирковым

15 Июня 2021, 23:05,

Игрок питерского «Зенита» Юрий Жирков оказался интересен московскому «Локомотиву». 

Как писали российские журналисты в начале июня, «Зенит» не собирается продлять контракт с Юрием Жирковым. 15 числа журналист Василий Конов сообщил о том, что московский «Локомотив» был бы не против подписать контракт с игроком сборной России. Также футбольный обозреватель Дмитрий Егоров уверен, что Жирков продолжит карьеру, но место дальнейшей работы неизвестно. 

37-летний Жирков получил травму бедра и покинул расположение сборной России, которая выступает на чемпионате Европы 2020 года. Предположительно, восстановление Жиркова может затянуться до двух месяцев. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Юрий Жирков
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Комментарии (1)
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0
ингерман
15 Июня 2021, 23:31

ай походу в ихнем паровозном музее ошушаеца острая нехватка экспонатов.. )))

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