«Локомотив» интересуется Юрием Жирковым

Игрок питерского «Зенита» Юрий Жирков оказался интересен московскому «Локомотиву».

Как писали российские журналисты в начале июня, «Зенит» не собирается продлять контракт с Юрием Жирковым. 15 числа журналист Василий Конов сообщил о том, что московский «Локомотив» был бы не против подписать контракт с игроком сборной России. Также футбольный обозреватель Дмитрий Егоров уверен, что Жирков продолжит карьеру, но место дальнейшей работы неизвестно.

37-летний Жирков получил травму бедра и покинул расположение сборной России, которая выступает на чемпионате Европы 2020 года. Предположительно, восстановление Жиркова может затянуться до двух месяцев.