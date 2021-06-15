«Кони в яблоках»: Салихова высмеивает увольнение Олича

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

Сперва Салихова в своём телеграм-канале предложила руководству ЦСКА помочь с составлением шорт-листа на должность главного тренера. По словам Салиховой, в её списке есть чешские, венгерские и сербские специалисты.

Затем Салихова добавила: «Вопросы по отсутствию грамотных футбольных менеджеров в РФ ещё есть?». Также бывшая участница совета директоров московского «Спартака» выложила ссылку на песню Виктора Салтыкова «Кони в яблоках».

Олич был главным тренером ЦСКА 9 матчей - четыре победы, четыре поражения и одна ничья.