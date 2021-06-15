Олич: «Мы встретились с руководством и решили расстаться»

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15 Июня 2021, 22:25,
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Хорватский специалист Ивица Олич выступил с прощальным письмом после ухода с поста главного тренера московского ЦСКА.
«Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды. Я выражаю сожаление по поводу такого исхода», - цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.
Олич возглавил ЦСКА во второй части сезона 2020/21, но не смог вывести команду в еврокубки. Хорват отмечает, что на новый сезон он смотрел с энтузиазмом, но после встречи с руководством было принято решение разойтись.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
Пфффф...
Какой может быть уровень в РПЛ если типа топ менеджеры оказываются типа топ менеджерами.
Решения безумные от них