Олич: «Мы встретились с руководством и решили расстаться»

Хорватский специалист Ивица Олич выступил с прощальным письмом после ухода с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды. Я выражаю сожаление по поводу такого исхода», - цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.

Олич возглавил ЦСКА во второй части сезона 2020/21, но не смог вывести команду в еврокубки. Хорват отмечает, что на новый сезон он смотрел с энтузиазмом, но после встречи с руководством было принято решение разойтись.