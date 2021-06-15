​«Зенит» назвал соперников по летним сборам

«Зенит» посредством своего официального сайта назвал имена ещё двух соперников, с которыми команда встретится во время летних учебно-тренировочных сборов в Австрии.

7 июля «Зенит» сыграет против «Вердера», а 11 июля – против «Карлсруэ». Время начала этих матчей «сине-бело-голубые» обещают объявить дополнительно.

Ранее «Зенит» сообщал, что 3 июля команда проведёт спарринг против «Шальке 04».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Питерцы в новом сезоне снова представят российскую Премьер-лигу на групповом этапе Лиги чемпионов.