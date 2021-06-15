​Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне

|
15 Июня 2021, 18:36,
|
|
Болельщики «Спартака» признали Джордана Ларссона лучшим игроком команды в сезоне 2020/2021. Шведский нападающий занял первое место в опросе, опередив Александра Соболева и Александра Максименко, занявших соответственно второе и третье место.
В завершившемся чемпионате России Джордан Ларссон забил 15 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.
«Спартак», напомним, занял второе место в чемпионате России и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с лета 2019 года. Слухи регулярно связывают его с европейскими клубами.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон