​«Спартак» вышел из отпуска

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15 Июня 2021, 18:21,
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Футболисты «Спартака», которые не задействованы в турнирах национальных сборных, вышли из отпуска и прошли медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».
Первую тренировку под руководством Руя Витории «Спартак» проведёт уже в ближайший четверг, 17 июня.
Напомним, что португальский тренер Руй Витория подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два ближайших сезона.
В первом туре Премьер-лиги России, матчи которого пройдут с 23 по 26 июля, «Спартак» сыграет против «Рубина» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва