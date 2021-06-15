​«Спартак» вышел из отпуска

Футболисты «Спартака», которые не задействованы в турнирах национальных сборных, вышли из отпуска и прошли медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Первую тренировку под руководством Руя Витории «Спартак» проведёт уже в ближайший четверг, 17 июня.

Напомним, что португальский тренер Руй Витория подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два ближайших сезона.

В первом туре Премьер-лиги России, матчи которого пройдут с 23 по 26 июля, «Спартак» сыграет против «Рубина» на выезде.