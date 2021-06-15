Салихова: «Спартак» за 10 туров должен уходить в отрыв»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила календарь чемпионата России, который был опубликован во вторник.

«Нормальный календарь. За первые 10 туров надо уходить в отрыв», - написала Салихова в Telegram. Она также отметила, что очень любит команду, а проблемы у неё есть только с представителями спортивного департамента клуба. Зарема назвала нынешнюю команду боеспособной.

В стартовых десяти турах чемпионата «Спартак» сыграет против «Рубина», «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», «Урала», «Арсенала», «Сочи», «Химок», ЦСКА, «Уфы» и «Ахмата».

Чемпионат России стартует 23 июля.