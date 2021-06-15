Салихова: «Спартак» за 10 туров должен уходить в отрыв»

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15 Июня 2021, 16:22,
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила календарь чемпионата России, который был опубликован во вторник.
«Нормальный календарь. За первые 10 туров надо уходить в отрыв», - написала Салихова в Telegram. Она также отметила, что очень любит команду, а проблемы у неё есть только с представителями спортивного департамента клуба. Зарема назвала нынешнюю команду боеспособной.
В стартовых десяти турах чемпионата «Спартак» сыграет против «Рубина», «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», «Урала», «Арсенала», «Сочи», «Химок», ЦСКА, «Уфы» и «Ахмата».
Чемпионат России стартует 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова
Действительно, календарь лёгкий! Но в случае со Спартаком это его и подведёт.
Оторвутся они с НН и Крыльями.А остальные над ними оторвутся.Зулейха открой глаза.