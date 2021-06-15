​Зобнин: «В РПЛ на поле дают подумать, на Евро-2020 – нет»

Хавбек «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-служба УЕФА рассказал о разнице между игрой в Премьер-лиге России и игрой на чемпионате Европы. Зобнин отметил, что РПЛ отличают невысокие скорости на футбольном поле.

«Там дают подумать. Здесь не дают. Здесь нужно действовать быстрее - быстрее думать, быстрее работать с мячом. Когда играешь топ-матчи с прекрасными командами, ты это понимаешь. Конечно, мы очень сильно уступаем», - приводятся слова Зобнина на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что сборная России начала выступление на чемпионате Европы 2020 года с крупного поражения. Команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счётом 0:3, пропустив от Ромелу Лукаку (дважды) и Тома Мёнье. Вторую игру на турнире российская сборная проведёт 16 июня. Соперником будет сборная Финляндии.