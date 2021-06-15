​Названа дата ближайшего дерби ЦСКА – «Спартак»: РПЛ опубликовала календарь

Во вторник Премьер-лига России порадовала футбольных фанатов публикацией календаря чемпионата сезона 2020/2021.

Матчи первого игрового дня РПЛ пройдут с 23 по 26 июля. Чемпион России – «Зенит» – начнёт чемпионат с гостевого матча против «Химок». ЦСКА в первом туре примет «Уфу», «Локомотив» сразится с «Арсеналом», «Спартак» съездит в гости к «Рубину», а «Ростов» выяснит отношения с «Динамо».

Новички сезона сыграют в первом туре дома: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Нижний Новгород» - «Сочи». «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала».

Первое главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» состоится в восьмом туре, матчи которого пройдут с 17 по 20 сентября.

Ознакомиться с календарём сезона можно на сайте РПЛ.