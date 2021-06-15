«Спартак», «Зенит» и ещё два клуба РПЛ претендуют на защитника «Галатасарая»

Несколько российских клубов заинтересовались защитником стамбульского «Галатасарая» Марканом, об этом рапортует издание Sabah.

Согласно сведениям источника, заполучить 25-летнего исполнителя хотят петербургский «Зенит», а также московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Все клубы уже направили запросы в турецкий гранд, чтобы обсудить возможную сумму сделки.

Бразильский защитник выступает в составе «Галатасарая» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2020/2021 Маркан провел 37 поединков в чемпионате Турции, в которых получил десять желтых карточек и один раз был удален с поля.