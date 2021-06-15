Экс-форвард «ПСЖ» и «Милана» может переехать в РПЛ

Французский нападающий Жереми Менез, известный по выступлениям за «Милан» и «ПСЖ», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом информирует Corriere dello Sport.

По данным источника, один из клубов РПЛ, название которого не раскрывается, готов предложить контракт 34-летнему футболисту. В настоящий момент Жереми является игроком «Реджины». Итальянский клуб готов расстаться с Менезом, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

В составе «Реджины» опытный форвард выступает с лета прошлого года. Француз принял участие в 18 поединках в сезоне-2020/2021, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.