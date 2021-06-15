«Спартак» прокомментировал возможный трансфер Жиго в «Ренн»

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе французского «Ренна» к защитнику Самуэлю Жиго. Об этом высказался представитель «красно-белых» Антон Фетисов.

«Предложений не поступало. Жиго - ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить», - передает слова Фетисова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что французский клуб может заплатить за трансфер 27-летнего защитника 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Самуэль провел 26 матчей и отметился тремя голами. Его контракт с московским клубом истекает летом 2022 года.