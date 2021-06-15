Французский клуб нацелился на защитника «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может сменить российскую Премьер-лигу на французскую Лигу 1. Об этом рапортует But! Football Club.

По сообщениям источника, заинтересованность в трансфере 27-летнего исполнителя проявляет «Ренн». Сумма потенциальной сделки может составить порядка 11 миллионов евро.

Напомним, что Самуэль защищает цвета российского коллектива с 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2021/2022.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Жиго принял участие в 26 встречах, записав на свой счет три забитых мяча, пять желтых карточек и одно удаление.