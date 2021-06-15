Президент «Ахмата»: «Приход Туре - положительный момент для РПЛ»

|
15 Июня 2021, 10:00,
|
|
Приход ивуарийского тренера Яя Туре в «Ахмат» положительно отразится на чемпионате России. Такое мнение высказал президент грозненского клуба Магомед Даудов.
«Для нас приход человека с мировым именем является важным фактором. Туре может передать коллективу свой богатый опыт. Это положительный момент для РПЛ», - говорится в публикации руководителя в инстаграм-аккаунте.
Напомним, что африканский специалист заключил краткосрочный договор с грозненцами, рассчитанный до конца следующего сезона.
По итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги «Ахмат» набрал 40 баллов и финишировал на 11 месте в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ахмат, Яя Туре, Магомед Даудов