Президент «Ахмата»: «Приход Туре - положительный момент для РПЛ»

Приход ивуарийского тренера Яя Туре в «Ахмат» положительно отразится на чемпионате России. Такое мнение высказал президент грозненского клуба Магомед Даудов.

«Для нас приход человека с мировым именем является важным фактором. Туре может передать коллективу свой богатый опыт. Это положительный момент для РПЛ», - говорится в публикации руководителя в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что африканский специалист заключил краткосрочный договор с грозненцами, рассчитанный до конца следующего сезона.

По итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги «Ахмат» набрал 40 баллов и финишировал на 11 месте в турнирной таблице.