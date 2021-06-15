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Клубы РПЛ пытались подписать Буффона

15 Июня 2021, 08:32,

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон отказал многим клубам, проявлявшим интерес к нему. Об этом рассказал журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Как сообщил инсайдер, 43-летнего вратаря приглашали лиссабонский «Спортинг» и стамбульский «Бешикташ». Также ветеран получил предложения от российских и греческих клубов. ДжиДжи отказал всем ради возвращения в «Парму». Голкипер заключит с итальянским клубом двухлетнее соглашение.

Напомним, что Буффон покинул туринский «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и получил статус свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джанлуиджи Буффон, Трансферы футбола - лето 2021
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