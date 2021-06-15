Чемпионство для «Спартака» больше не цель, теперь важны только деньги

В выходной понедельник «Спартак» представил нового главного тренера Руя Виторию. Помимо этого, генеральный директор клуба Евгений Мележиков рассказал, что цель команды на новый сезон – место в зоне Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал цель команды на новый сезон. «Конкретная цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается нынешнего сезона — групповой этап. Чемпионство и титулы — это следствие. Мы хотим создать конкурентоспособную команду, которая будет стабильно выступать в Европе», – заявил руководитель «красно-белых».

Первое, что бросается в глаза – это отказ от задачи по обязательному завоеванию чемпионского титула в год столетия. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун провозглашал именно такую цель: он хотел, чтобы «красно-белые» взяли золото в свой вековой юбилей. Теперь же Мележиков уже прямым текстом заявил, что второе место устроит клуб. Во-вторых, важен ещё один момент. Слова генерального директора клуба можно также интерпретировать, что вторая цель на этот сезон – это попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Про чемпионство и титулы было сказано вскользь.

Иными словами, Мележиков, по сути, заявил следующее. «Спартаку» важно не само чемпионство как титул, а лишь как прикладной инструмент для попадания в Лигу чемпионов. То есть важнее не сам трофей, а деньги, которые можно заработать в Лиге чемпионов. Вот и на этот сезон Мележиков подчеркнул, что важно попасть в групповой этап, и логика ясна. Когда-то Леонид Федун хотел просто трофей – чемпионский в Премьер-лиге или Кубок страны. Теперь же «Спартак» думает не о высоком, а о земном – о деньгах.

Тем не менее не спешите критиковать и хейтить Мележикова. Он признал, что клуб ставит деньги важнее трофея. Для руководства попадание в групповой этап Лиги чемпионов лучше Кубка России. По крайней мере о первом как о цели Мележиков заявил, а о втором промолчал вовсе. Да и разницы между первым местом и вторым, при условии прохода через отбор Лиги чемпионов, руководство не видит. Наверное, это может быть обидно болельщикам «Спартака», но для процветания клуба это правильно. Цинично, расчётливо, но понятно и логично.

И всё же, если взглянуть на сказанное под иным углом, то всё становится не так примитивно. «Спартак» хочет регулярно играть в Лиге чемпионов, то есть регулярно занимать как минимум второе место. Если «красно-белые» смогут стабильно биться за эту позицию, то даже по теории вероятности рано или поздно команда завоюет золото. Кроме того, если москвичи смогут выполнить стратегическую задачу, то, как верно сказал Мележиков, чемпионство и титулы станут следствием.

Важно ли выиграть чемпионство в год столетия? На самом деле, не важнее, чем в 99-й или 101-й год рождения. Есть известный факт, что «Реал» непосредственно в день своего столетия играл на родном «Сантьяго Бернабеу» в финале кубка Испании против «Депортиво» и проиграл 1:2. Едва ли на «сливочных» это как-то повлияло в глобальном смысле. Столетие клуба – это скорее маркетинговый ход, чем какая-то важная дата. Да и, откровенно говоря, ещё не так давно «Спартак» отсчитывал своё рождение от 1935 года, а некоторые энтузиасты желают вести родословную клуба вообще с XIX века. Так что это просто дата. «Спартак» хочет стать большой силой в России, участвовать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и становится сильнее, а остальное становится лишь рычагом для достижения цели.

Андрей Центров