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Канделаки поддержала Бузову после конфликта с Губерниевым

14 Июня 2021, 22:04,

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки дала комментарий по итогам конфликта Ольги Бузовой с журналистом телеканала Дмитрием Губерниевым, который довёл собеседницу до слёз вопросом, продолжает ли она пить коньяк по утрам. Несмотря на то, что телеведущий затем уточнил, что это цитата из книги «Малыш и Карлсон», Бузову уже было не остановить. Певица назвала Губерниева «писакой» и разрыдалась. Тем не менее, она осталась в студии и довела эфир.

- Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде, - написала Канделаки в «Телеграме».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Ольга Бузова
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
14 Июня 2021, 23:07

Обязьянка опять проклюнулась, надо же. Страхолюдину поддержала как могла.

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