Канделаки поддержала Бузову после конфликта с Губерниевым

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки дала комментарий по итогам конфликта Ольги Бузовой с журналистом телеканала Дмитрием Губерниевым, который довёл собеседницу до слёз вопросом, продолжает ли она пить коньяк по утрам. Несмотря на то, что телеведущий затем уточнил, что это цитата из книги «Малыш и Карлсон», Бузову уже было не остановить. Певица назвала Губерниева «писакой» и разрыдалась. Тем не менее, она осталась в студии и довела эфир.

- Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде, - написала Канделаки в «Телеграме».