​Салихова снова «уколола» Газизова

Зарема Салихова в очередной раз «уколола» посредством своего канала в Telegram Шамиля Газизова, которому в прошлом году довелось поработать на должности генерального директора «Спартака». Супруга владельца клуба Леонида Федуна написала, что «красно-белые» в ситуации с Остоном Уруновым, которого пытается выкупить «Уфа» (об этом заявил действующий гендиректора клуба), точно не выйдут в ноль.

Салихова пишет, что клуб успел выплатить Урунову основную часть заработной платы, а также несогласованный бонус за подписание в размере 321 тысячи евро.

«Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос, для какого клуба», - написала Салихова. Ранее она рассказывала, что во время работы в «Спартаке» Газизов параллельно вёл дела «Уфы».