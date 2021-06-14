​Стали известны трансферные планы «Спартака»

Евгений Мележиков и Дмитрий Попов, занимающие должности соответственно генерального и спортивного директоров «Спартака», рассказали о трансферных планах клуба на лето.

Попов сообщил представителям СМИ, что трансферы будут только после того, как некоторые футболисты будут проданы. Приоритетом для «красно-белых» являются приобретения игроков на позиции правого защитника и опорного полузащитника. При этом решения не будут приняты до тех пор, пока новый главный тренер Руй Витория не оценит команду.

Мележиков, в свою очередь, рассказал, что клуб работает в направлении продления контрактов с Самуэлем Жиго и Георгием Джикией. Также «красно-белые» получили предложение от «Уфы» по выкупу Остона Урунова.