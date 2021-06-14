​Попов взял на себя ответственность за работу Витории

Во время презентации Руя Витории в качестве нового главного тренера «Спартака» спортивный директор клуба Дмитрий Попов взял на себя ответственность за работу португальца.

«Ответственность на мне. Не перед Заремой Салиховой, а перед фанатами. Я готов к любому решению, если что-то пойдёт не так», - рассказал Попов журналистам.

Напомним, что Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, недавно покинула совет директоров. Она не согласилась с руководителями клуба, сделавшим ставку на Руя Виторию.

Руй Витория ещё в мае подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два ближайший сезона.