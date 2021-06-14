Во время своего представления в качестве главного тренера «Спартака» Руй Витория объяснил конфуз со скриншотом. Недавно португальский тренер делал публикацию в Instagram, показывая, как он готовится к работе в «Спартаке» за просмотром матча Россия – Болгария. При этом на фото был изображён скриншот.

«Я смотрю матчи на специальной платформе, а в тот момент меня попросили сделать кадр. Я смотрел игру сборной России с игроками «Спартака» в составе. Игра была на паузе.

Почему я удалил публикацию? Не люблю темы, которые не связаны с футболом», - рассказал Витория представителям СМИ.