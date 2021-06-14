​Витория: «Хочу увидеть хорошее судейство в России»

Руй Витория ещё не провёл ни одного матча у руля «Спартака», но журналисты уже успели спросить его о судействе. Случилось это на пресс-конференции, на которой португальского специалиста представили как главного тренера «красно-белых».

«Хотим создать «Спартак», с которым будут считаться. Я хочу увидеть хорошее судейство, но всегда скажу, если увижу несправедливость», - высказался Витория.

Напомним, что футбольный сезон 2020/2021 в России получился очень богатым на судейские скандалы. Матчи «Спартака» регулярно сопровождались такими скандалами.

Добавим, что Руй Витория подписал контракт со «Спартаком» на два года.