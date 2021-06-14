​Стали известны задачи «Спартака» на ближайший сезон

В ходе пресс-конференции по поводу представления Руя Витории как главного тренера «Спартака» генеральный директор клуба Евгений Мележиков высказался по поводу задач, которые стоят перед командой. Он отступил от своего мартовского заявления, когда говорил о необходимости завоевать чемпионство к столетию клуба.

«Цель сезона – финиш в зоне Лиги чемпионов», - высказался Мележиков. Он заявил, что основной целью «Спартака» является создание конкурентоспособной команды, которая из года в год будет ставить перед собой высокие цели.

«Мы не зациклены на ближайшем сезоне. В апреле 2022 года стартует год столетия, который завершится в апреле 2023 года», - пояснил Мележиков.

Таким образом, задача «Спартака» на ближайший чемпионат - финиш на 1 или 2 месте. Что касается целей на ближайший сезон в Лиге чемпионов, то «Спартак» рассчитывает попасть в группу, о чём тоже сообщил Межеликов журналистам. Чтобы решить эту задачу, «красно-белым» нужно преодолеть два квалификационных барьера.