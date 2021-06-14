​Руй Витория прокомментировал критику жены Федуна

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова недавно покинула совет директоров, не согласившись с решением руководства сделать ставку на Руя Виторию. В понедельник португалец был официально представлен как тренер «красно-белых». Он дал комментарий по поводу критики со стороны Салиховой.

«Это нормальная ситуация. Такое часто происходит, особенно в крупных клубах. Такова работа тренера. Наш первый разговор с ней был неплох. В процессе работы дела пойдут в гору», - высказался Витория на пресс-конференции.

Напомним, трудовое соглашение Руя Витории со «Спартаком» рассчитано до конца сезона 2022/2023.