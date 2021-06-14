​Витория: «Мы пришли, чтобы сделать «Спартак» чемпионом»

В понедельник проходит пресс-конференция по случаю представления нового главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Я очень рад быть тренером «Спартака», - сказал Витория на русском языке, пообещав в обозримом будущем выучить больше русских слов.

Что касается своих задач, то Руй Витория сразу показал себя как максималиста.

«Гегемония «Зенита»? Мы пришли, чтобы сделать «Спартак» чемпионом. Задача непростая, но мы верим в это. Тем более что это будет юбилейный год», - высказался португальский тренер.

Напомним, что Руй Витория подписал со «Спартаком» контракт на два ближайших сезона.