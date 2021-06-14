​Руй Витория официально представлен как тренер «Спартака»

В понедельник «Спартак» официально представил нового главного тренера. На пресс-конференции генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков вручил Рую Витории клубную футболку с его фамилией.

Напомним, ещё в мае было объявлено о том, что Руй Витория подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два ближайших сезона. Последние полгода португальский специалист находился без клуба.

Отметим, что в следующем сезоне «Спартак» представит Россию в Лиге чемпионов. «Красно-белые» начнут путь в сильнейшем клубном турнире континента с третьего квалификационного раунда.