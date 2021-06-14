​«Ахмат» объявил о включении Яя Туре в тренерский штаб

Пресс-служба «Ахмата» объявила о том, что Яя Туре войдёт в тренерский штаб Андрея Талалаева. Главный тренер позже сам определит обязанности молодого ивуарийского специалиста, о чём говорится в опубликованном заявлении. Контракт Туре рассчитан на ближайший сезон.

Яя Туре известен главным образом по выступлениям в качестве футболиста за «Барселону» и «Манчестер Сити». Недавно он начал тренерский путь и даже успел поработать в украинском «Олимпике».

Ранее агент Яя Туре Дмитрий Селюк говорил о том, что ивуариец готов работать в «Ахмате» даже без оплаты труда.