​«Ахмат» объявил о включении Яя Туре в тренерский штаб

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14 Июня 2021, 14:35,
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Пресс-служба «Ахмата» объявила о том, что Яя Туре войдёт в тренерский штаб Андрея Талалаева. Главный тренер позже сам определит обязанности молодого ивуарийского специалиста, о чём говорится в опубликованном заявлении. Контракт Туре рассчитан на ближайший сезон.
Яя Туре известен главным образом по выступлениям в качестве футболиста за «Барселону» и «Манчестер Сити». Недавно он начал тренерский путь и даже успел поработать в украинском «Олимпике».
Ранее агент Яя Туре Дмитрий Селюк говорил о том, что ивуариец готов работать в «Ахмате» даже без оплаты труда.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ахмат, Яя Туре
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