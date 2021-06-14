Ловрен не жалеет о трансфере из «Ливерпуля» в «Зенит»

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14 Июня 2021, 13:25,
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Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий за петербургский «Зенит», заявил, что не жалеет о переходе из «Ливерпуля» в российский клуб.
«Не жалею, что покинул «Ливерпуль». Я чувствовал, что так будет лучше для моей карьеры. Не люблю смотреть назад. Расставание с мерсисайдцами не было ошибкой, ведь я уже выиграл трофеи с «Зенитом». Могу только гордиться своим решением», - цитирует хорвата FourFourTwo.
31-летний защитник пополнил ряды «сине-бело-голубых» летом 2020 года. Стороны заключили трудовое соглашение на три года.
В минувшем сезоне чемпионата России Ловрен сыграл 21 поединок, забил два гола и получил пять желтых карточек.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Деян Ловрен