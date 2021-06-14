Агент Тельо отреагировал на интерес «Зенита»

Футбольный агент Хосе Мария Оробитг, который представляет интересы хавбека севильского «Бетиса» Кристиана Тельо, отреагировал на слухи об интересе петербургского «Зенита» к испанскому игроку.

«Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Кристиан провел 29 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро.

Напомним, что «Зенит» по итогам сезона-2020/2021 стал чемпионом России.