Витория: «Хорошо знаком со всеми игроками «Спартака»

Португальский специалист Руй Витория, который недавно занял пост главного тренера московского «Спартака», пообщался с пресс-службой российского клуба.

«Я уже хорошо знаком со всеми игроками команды, ознакомился с местным чемпионатом. Пока я никого не видел лично, однако с нетерпением жду начала рабочего процесса», - передает слова наставника пресс-служба «красно-белых».

Португалец сменил у руля «Спартака» немца Доменико Тедеско. Руй заключил с московским клубом контракт на два года.

В минувшем сезоне чемпионата России «красно-белые» заняли второе месте, уступив золотые медали петербургскому «Зениту».