Цорн – о назначении Витории: «Не думаю, что я бы выбрал этого тренера»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера «красно-белых».

«Не думаю, что я бы выбрал этого тренера, но это и не мое решение. Могу только пожелать удачи и в квалификации Лиги чемпионов, и в чемпионате», - цитирует Цорна «РБ Спорт».

В предыдущем сезоне московский клуб возглавлял Доменико Тедеско, который привёл «Спартак» ко второму месту в чемпионате России. Немецкий специалист покинул Россию по семейным обстоятельствам.

Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019 по июль 2020 года, занимая в клубе пост генерального директора.