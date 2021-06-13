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13 Июня 2021, 21:23,
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прибыл в Москву, об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».
Португальский специалист даст свою первую пресс-конференцию завтра, 14 июня, присутствовать на мероприятии смогут только представители СМИ.
Напомним, что последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский клуб «Аль-Наср».
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отстав от питерского «Зенита» на восемь зачетных баллов. «Красно-белым» предстоит выступить в Лиге чемпионов, московский клуб сыграет в квалификационном раунде.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория